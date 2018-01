Por no usar negro en los Globos de Oro, llueven críticas a esta actriz

Le reclaman a Blanca Blanco no haberse solidarizado con el movimiento Time's Up

Blanca Blanco era una actriz muy poco conocida… hasta el domingo por la noche, cuando llegó a la ceremonia de los Globos de Oro.

Esto porque la actriz de “Artificial Loyalty”, un thiller que está en postproducción, llegó muy sexy y fresca a la ceremonia de Hollywood con un vestidazo rojo eléctrico súper provocativo.

Claro que los ojos de medio mundo se posaron en ella, pero no por el atuendo, sino porque no vistió de negro, como fueron la mayoría de los artistas en solidaridad con el movimiento Time’s Up, que denuncia el acoso y el abuso sexual a las mujeres.

Los comentarios a Blanca en su cuenta de Instagram no se hicieron esperar. Una seguidora le escribió: “¡No vistió de negro por la fama y mi*rda! ¡P*rra tonta!”.

Otro le dice, “Creo que se ve como p*ndeja por no apoyar a sus colegas mujeres”, mientras que otra comenta, “Te ves ‘hot’ y sexy, pero no más trabajo para ti en Hollywood. Bye bye”.

Sobre su poquísima fama, otra fan le dice: “No tenía idea quién eras hasta que sobresaliste como pulgar adolorido. Inteligente manera de [llamar] la atención pero horrible forma de hacerlo. No hay respeto”.