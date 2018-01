Don Pedro Rivera tiene un mensaje para los que le dicen viejo

El papá de Jenni Rivera no piensa dejar de cantar por las críticas a su edad

Primicias

Don Pedro Rivera le advierte de una vez a sus detractores: no va a parar de cantar, no va a parar de dar conciertos y no va a parar de grabar discos.

Hay veces que la gente me dice que viejillo, que quién sabe qué, que ya no cante. Yo creo que una ilusión es lo que lo mantiene a uno vivo, y no me voy a encerrar en un cuarto a esperar a que me muera ahí”, dijo en una entrevista que publicó “Suelta la sopa”.

El patriarca de los Rivera también le mandó un recado a los que le dicen que ya está pasadito de años para andar en eso de la artisteada.

“Como me ‘vistes’, yo me vi, y como me ves quién sabe si llegarás”.

Si no se entiende no importa, esa es la idea.

Y para rematar, don Pedro dijo que “ser viejo no es un defecto, es un privilegio”.