Don Pedro Rivera se salvó de morir con Jenni en el avionazo

El patriarca dice que la Diva de la banda lo había invitado al concierto de Monterrey

El patriarca de la familia Rivera, don Pedro, dijo que por poquito y también él muere en el avionazo en el que falleció su hija Jenni hace cinco años.

“Yo nunca me había negado [a una invitación de Jenni]. Pero le dije, ‘acuérdate que acabamos de decir en tu programa de radio que los espero [a tus fans] el domingo en la Placita Olvera para regalarles discos, camisetas y pósters tuyos’, y [por eso] no fui esa vez, si no también me hubiera muerto”, dijo don Pedro al programa “Suelta la sopa”.

Jenni Rivera murió en diciembre de 2012 junto con seis personas más, entre ellas amigos y colaboradores. El avión en el que iba cayó mientras iba rumbo a Toluca luego de haber despegado de Monterrey, México, donde había dado un concierto.