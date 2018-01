Brujo Mayor tiene muy malas predicciones para Shakira

El adivino asegura que la cantante no pisará los escenarios este año

Primicias

El Brujo Mayor, Antonio Vázquez, dijo en sus predicciones para este año que Shakira no regresa a los escenarios en todo el 2018. Y también sostuvo que la enfermedad que padece es producto de una brujería.

“Siento que hay una brujería contra ella”, dijo el tarotista mexicano cuando leyó las cartas de la cantante colombiana.

Pero no todo está perdido para Shakis, ya que este adivino no siempre ha acertado en sus vaticinios. Por ejemplo, dijo que Hilary Clinton llegaría a la Casa Blanca, cosa que no sucedió, pues perdió las elecciones y fue derrotada por el actual presidente, Donald Trump.

Ojalá este sea al caso.