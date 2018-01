Larry Hernández estará inactivo por un buen rato luego de su accidente

Hoy en mi 4to día vamos avanzando mucho y estamos muy positivos,hoy me visitó el doctor 👨‍⚕️ a mi casa y me quito algunas costras,mil gracias por todas sus bendiciones y buenos deseos. #Diosesbueno

A post shared by Larry Hernandez (@larryhernandez) on Jan 2, 2018 at 2:49pm PST