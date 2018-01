‘Los Rivera no nos han dado nada’, dice mamá de estilista muerto

La madre de Gigi le pidió a Rosie Rivera que deje de decir que sí les ha dado dinero

Primicias

La mamá de Jorge Sánchez, el estilista conocido como Gigi, que murió en el avionazo junto con Jenni Rivera, dice que los Rivera no les han dado un cinco, y le pidió a Rosie Rivera que deje de mentir.

“Lo que me da más coraje es que la tal Rosie, en donde quiera que se para anda diciendo que sí nos han ayudado, que sí nos han dado [dinero], que siguen en comunicación con nosotros, con las familias de

los afectados, pero eso es pura mentira, eso no es verdad, y a mí eso me da mucho coraje”, dijo la señora Luz Cristina a un diario mexicano.

Doña Luz agregó que en años ni siquiera le han dado la cara a las familias de los afectados.

“Prefiero que nos digan a nosotros, ‘No les hemos dado y no les vamos a dar nada, y se acabó'”, expresó doña Luz.

A cinco años del accidente aéreo donde murieron Jenni y seis personas más, entre ellas Gigi, no se ha indemnizado a los familiares de los afectados.

“Aquí los únicos que han ganado son los Rivera. Esta familia se quedó con todo lo que hizo Jenni; las familias de los afectados no hemos ganado nada”, dijo.