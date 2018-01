Axilas ‘peludas’ de hija de Madonna causan furor en las redes

La cantante publicó una foto en la que Lourdes muestra que rasurarse no es lo suyo

Primicias

Lourdes, la hija mayor de Madonna, no tiene ningún problema con mostrar sus axilas velludas. Pero tan velludas que hasta desató una gran polémica en la cuenta de Instagram de su famosa madre.

“Qué asco”, “No clase, esto es asqueroso” y “No se depila las axilas!!!”, fueron algunos de los comentarios que seguidores de la intérprete escribieron en una foto que publicó la artista con su hija, a quien tiene tomada de la cara con una actitud muy cariñosa.

La hija, por su parte, le está correspondiendo a su madre tomándola con los brazos levantados –ambas están de frente a la cámara–, por lo que se ven las axilas en todo su esplendor, sobre todo la de su lado izquierdo.

“We are Ready For You 2018!”, escribió Madonna en el post.

Otros, sin embargo, salieron en defensa del estilo de Lourdes.

“Los humanos son peludos, ¡¿cuál es tu punto?!”, “En Francia es común… es naturaleza pura”. Mientras que otros lo tomaron con humor.

“Que vivan los pelosssss jajajaja”, escribió alguien más.