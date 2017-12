Presentadora dice que a su ex le daba asco la cicatriz de su cesárea

Inés Gómez Mont alega que el hombre la abandonó a ella y a los cuatro hijos de ambos

Luego de haber tenido un parto de tres, la presentadora mexicana Inés Gómez Mont no solo tuvo que soportar ver a sus hijos por meses en una incubadora, sino aguantar al que ahora es su exmarido, quien ella asegura que la abusaba verbalmente.

“Llegó a decirme que no quería continuar con nuestro matrimonio, que no me amaba más, y que le daba asco la cesárea tan asquerosa que me habían hecho para dar a luz a los triates”, escribió Gómez Mont en su cuenta de Instagram hace unos días cuando tuvo que aclarar por qué supuestamente no deja que Javier Díaz, su ex, vea a los cuatro hijos que tuvieron en común.

Esto, dijo, sucedió hace aproximadamente seis años, cuando los bebés todavía estaban conectados a monitores porque habían sido prematuros.

Según ella, Díaz la abandonó a ella y a los niños, y ahora el hombre se queja de que ella no deja que él los vea.