Pablo Montero ya está solterito otra vez

Medios mexicanos reportan que el artista acaba de recibir su acta de divorcio

Primicias

Solteras del mundo: Pablo Montero está de nuevo disponible y sin compromisos. Según reportan medios mexicanos, el actor y cantante acaba de recibir su acta de divorcio luego de un juicio que inició a principios de este año.

Según se reporta, él y su ahora exesposa, Carolina van Wielink, llegaron a un acuerdo en relación a las dos hijas que procrearon durante sus seis años de matrimonio.

No se revelaron las causas de la separación, aunque no es un secreto que Pablo tiene serios problemas con su manera de beber, como lo ha hecho saber Sandra Vidal, una de sus ex, con quien tiene un hijo.

Supuestamente, la separación de Carolina fue cordial, y el artista podrá ver a sus hijas, Caro y Daniela, cuando quiera.