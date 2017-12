No habrá Shakira, sino hasta junio de 2018

La cantante sufre de una lesión en las cuerdas vocales

Primicias

Los fans de Shakira se quedarán esperando El Dorado World Tour por al menos seis meses más, según dio a conocer la cantante colombiana en un comunicado.

“Quería escribir una carta más que exprese mi gratitud a todos por el inconmensurable amor y apoyo que me han enviado en semanas pasadas. Ustedes me hacen sentir que mi voz no es sólo mía sino también suya y eso tiene un propósito”, expresó Shakira.

La gira, que debía haber comenzado hace varias semanas en Francia, quedó pospuesta debido a que la cantante sufrió una hemorragia en las cuerdas vocales.

Se supone que todo estaría arreglado para enero; sin embargo, por recomendación de los médicos, la artista debe mantener absoluto reposo y además someterse a una operación quirúrgica.

“Estoy muy orgullosa de este espectáculo, es el mejor que he hecho. Apenas puedo esperar hasta junio. Prometo darles todo de mí desde el minuto que salga al escenario y estoy contando los días para el show”, escribió.