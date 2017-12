El Pirata de Culiacán ya tiene su corrido

Ariel Nuño escribió un tema sobre la vida de este personaje de las redes sociales asesinado en Jalisco

Primicias Videos

El Pirata de Culiacán, el famoso personaje de las redes sociales que asesinaron en Jalisco hace unos días, ya tiene un corrido sobre su corta y acelerada vida.

El cantane Ariel Nuño le compuso la canción al joven de 17 años cuya muerte a balazos por parte de un grupo de sicarios ha impresionado al mundo entero.

“Todo me pasó tan de repente que no supe manejarme en el presente. La fama me llegó de la nada, una noche que con mis compas pisteaba. Hasta el suelo fui a parar, y el video se hizo viral, y a partir de ahí ya mi vida cambiaba”, dice la primera estrofa del corrido.

Hasta el momento, “Muchos me recordarán”, como se titula el tema, lleva más de 650 mil vistas.

Ariel Nuño le dedica esta canción a los seguidores del Pirata, cuyo verdadero nombre era Juan Luis Laguna Rosales.