Problema auditivo de Luis Miguel sigue empeorando, aseguran

El contante padece de tinnitus desde hace varios años, dijo en una entrevista

Primicias

La revista mexicana TV Notas asegura que el problema que tiene Luis Miguel en un oído sigue empeorando, y que ni las pastillas para dormir le hacen efecto para controlar el zumbido que le ocasiona el tinnitus que padece.

Al parecer, es el propio hermano del divo, Alejandro Basteri, quien ha confirmado esta versión.

Sin embargo, supuestamente Luismi ha regresado a los escenarios por necesidad, porque necesita ganar dinero debido a que sus finanzas no están pasando por un buen momento.

El cantante reveló hace unos años al diario Clarín que padece de tinnitus.

“Son situaciones difíciles. […] Pero es una condición que he podido superar y creo que la estoy controlando lo mejor posible con el apoyo de mi gente querida, de los médicos, del público que ha sido extraordinario y me ha dado mucha fuerza. He podido rehabilitarme de una manera casi milagrosa”, dijo en esa ocasión.