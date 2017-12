Chiquis Rivera pide que no le hagan bullying a su hermanito Johnny

Usuarios de las redes han atacado a Johnny Rivera desde que decidió revelar su homosexualidad

La escena era de esperarse. Muchas personas se están burlando de Johnny, el menor de los hijos de Jenni Rivera, desde que el adolescente decidió salir del clóset y declararse gay.

Lo bueno es que tiene una hermana como Chiquis Rivera, que sale a defenderlo cuando es necesario. La cantante, que le dio su respaldo a su hermano desde el principio, imploró en una entrevista con el programa “Hoy” que dejen en paz a su hermanito.

“Le pido a la gente que no esté de acuerdo que nada más mantengan sus opiniones y no las ponga en las redes porque es muy feo esto del ciberbullying y lo de bullying es muy horrible, es algo que le quita la vida y la alegría a muchas personas, y les pido que por favor [no lo hagan]”, dijo Chiquis.

Chiquis dijo que desde que su hermano hizo pública su preferencia sexual, supuso que el joven iba a enfrentar a este problema.

Johnny, de 16 años, publicó fotos con su pareja hace unas semanas, un joven de su edad llamado Joaquín.