Julio Sabala le dice feas a las mujeres que lo acusan de acoso sexual

Tal cual un auténtico Cantinflas, Julio Sabala se ha defendido como gato boca arriba de las denuncias de acoso sexual en su contra por parte de dos exempleadas.

En una entrevista que concedió a “Primer impacto”, el excomediante dijo que Gloria Acevedo y Maura Saviñón estaban tratando de sacar provecho de su celebridad como artista y negó –en medio de un mar de palabras enmarañadas– que hubiera tenido alguna vez alguna conducta inapropiada con estas personas.

Sin embargo, en la entrevista que concedió al programa “De primera mano”, fue donde Sabala le puso la tapa al pomo a las declaraciones que hizo para defenderse.

Ahí dijo que como estaba “de moda” el tema del acoso sexual, los abogados de sus exempleadas decidieron retomar el caso con el que supuestamente ha lidiado desde hace cinco años.

Y luego añadió: “Dijeron, ‘Vamos a sacar de nuevo el tema haciendo a estas chicas víctimas. Chicas no, señoras, ya [una] casi tiene 60 años y Maura también, o sea no son dos modelos. Puedo tener dos modelitos hermosas, puedo tener malos ratos pero no malos gustos'”.

Es decir, que para él poder acosar, tienen que estar guapas y jóvenes, dio a entender.