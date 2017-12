A Maribel Guardia no le permiten mostrar a su nieto

La vedette dice que no sabe cuándo su nuera y su hijo darán a conocer la cara del bebé

Si no se conoce la carita del nieto de Maribel Guardia no es porque la vedette costarricense no quiera mostrarla, sino porque no se lo permiten, según dijo en una entrevista.

“No me meto con ellos porque ellos deciden si lo van a mostrar o no lo van a mostrar. Tal vez en algún momento decidan enseñarlo”, dijo Maribel en el programa “El gordo y la flaca” acerca de su hijo Julián y la esposa de este, Imelda Tuñón, que se convirtieron en padres hace unos meses.

La pareja se ha mostrado muy celosa de su hijo y no lo ha mostrado en público, aunque también podría ser porque tiene una exclusiva con algún medio que seguramente le pagará una pequeña fortuna por la imagen.

“Pero también es incomodo estar escondiéndolo en las fotos; yo quisiera presumirlo [pero] verdad no puedo hacer eso”, dijo Maribel.