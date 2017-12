A Salma Hayek también la acoso famoso productor de Hollywood

La actriz dio detalles de lo que vivió con Harvey Weinstein

Salma Hayek también fue víctima de Harvey Weinstein, el productor de Hollywood que ha sido acusado por decenas de mujeres de que las acosó sexualmente.

La artista veracruzana contó de las terribles experiencias que vivió al lado de este personaje en una carta que publicó The New York Times. Dice que le hizo constantes propuestas indecorosas mientras ella rodaba la cinta “Frida”, producida por una de las empresas de Weinstein.

“Él me dijo sí y yo sabía que era mi turno de decir no. No a abrirle la puerta a todas las horas de la noche, hotel tras hotel, locación tras locación, donde quiera que él se apareciera inesperadamente, incluyendo una locación donde yo estaba haciendo una película en la que él no estaba relacionado”, escribió Salma.

“No a bañarme con él. No a dejarlo que me viera bañarme. No a dejarlo que me diera un masaje. No a que un amigo suyo, desnudo, me diera un masaje. No a dejarlo que me hiciera sexo oral. No a desnudarme junto con otra mujer. No, no, no, no, no”, especificó la actriz.

“El nivel de sus tácticas de persuasión fue de hablarme dulcemente una ocasión, a la que en un ataque de furia, dijo las terribles palabras: Te mataré, no pienses que no puedo”, relató Salma.

Salma empleó las redes sociales para agregar una imagen con el palabra Me Too!!, y comentó: “Finalmente escribí mi historia en el New York Times Harvey Weinstein también fue mi monstruo”.