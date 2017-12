Dicen que esta actriz ‘no da el ancho’ para hacerla de María Félix

Un sobrino nieto de la fallecida actriz dice que se necesita alguien con más porte

La familia de María Félix cree que Susana González podrá ser muy guapa y ser muy buena actriz, nomás que no la pongan a interpretar a María Félix.

“María Félix es mi tía abuela, y pues es un orgullo tener la sangre de los Félix, pero lo que sí no me gusta es lo que se está hablando, de que Susana González la va a interpretar; creo que no solamente a mí, sino a varias personas”, dijo Alfredo Félix, sobrino nieto de La Doña, al programa “Hoy”.

Y es que según este chico de 23 años, “Susana González esta hermosa, esta preciosa, es una excelente actriz, pero yo siento que no da el ancho para María Félix”.

Para él, se tiene que buscar a alguien que sea “inteligente”, que tenga “porte”, pero sobre todo, que tenga “una gran cara, que realmente imponga”.

Y luego dijo que la que sí llenaría los zapatos sería Bárbara Mori, que “sí impone” y “es una mujer con mucha fuerza”. El problema son los ojos –el color–, dijo, pero pues con lentes de contacto se arregla.