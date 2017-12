Al son de ‘Cielito lindo’ se despide María Elena Salinas de Univision

La periodista deja la cadena luego de 30 años de estar al frente del noticiero nacional

Primicias

El tan anunciado retiro de María Elena Salinas de Univision por fin se cumplió. El viernes fue el último día que la presentadora del Noticiero Univision estuvo frente a las cámaras de esta empresa.

“Gracias por confiar en mí, gracias por su cariño, gracias a los que me apoyaron, y hasta los que no porque me hicieron más fuerte y valiente. Créanme que me llevo mucho más de lo que dejo. Gracias, buenas noches y hasta pronto”, dijo la periodista conteniendo las lágrimas para luego abandonar el set seguida de la mirada tristona de su colega Jorge Ramos, con quien compartió el micrófono durante 30 años.

Salinas salió al ritmo de la canción “Cielito lindo”, que interpretó el Mariachi Internacional. Abrazó a amigos, hijas, hijastras, colegas, representantes y miembros del staff del noticiero y se alejó del set.

En su lugar estará Ilia Calderón, quien hasta esta semana era la presentadora del Noticiero Univision edición nocturna.