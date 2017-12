Lupillo Rivera admira carrera de Chiquis, pero no la comparen con Jenni

El cantante dice que nunca habrá alguien que siquiera se le parezca a su fallecida hermana

Primicias

Lupillo Rivera no tiene relación con su sobrina Chiquis, pero eso no quiere decir que no está al pendiente de la carrera de la primogénita de la Diva de la banda.

En una entrevista que el cantante concedió al programa “El gordo y la flaca”, dijo que Chiquis iba por buen camino, sobre todo porque tiene un gran equipo de trabajo que la respalda.

“Que es algo que no tuvimos nosotros [Jenni y yo] al principio de nuestra carrera, y creo que [por eso] le puede ir bien”, dijo Lupillo.

Pero cuando le preguntaron si Chiquis tenía madera como para llegar a ser como Jenni, el Toro del corrido fue tajante en su respuesta.

“No, nadie como mi hermana. Nadie la va a igualar, nadie se va a comparar con ella”, dijo.