Verónica del Castillo: Kate no se tiene que disculpar de nada

Verónica del Castillo salió en defensa de su hermana Kate luego de que varios políticos mexicanos –en su mayoría mujeres– solicitaran ante la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación que se investigue y sancione a la artista por, según ellos, denigrar a las mujeres con las declaraciones que hizo en el documental “Cuando conocí al Chapo”.

Kate relata en esa serie de Netflix que cuando trabajaba en Televisa, se invitaba a las actrices a comidas con ejecutivos y publicistas para ofrecerlas como mercancía.

“No, no considero que se tenga que disculpar de nada, al contrario, ella es la que está siendo la víctima de un acoso sexista”, dijo Verónica. “Es evidente que continúa porque son congresistas del PRI y del Partido Verde, [y] ellos pueden levantar la queja que quieran y vamos a ver si procede, no hay discriminación, ella está protegida por la libertad de expresión y habló de lo que vivió; no está dando nombres, está denunciando”.

Para Verónica, su hermana lo único que hizo fue defender los derechos de las mujeres.

“Varias actrices levantaron la mano para decir que esto es cierto; dijeron nombres y cantidades, como Alejandra Ávalos. Si los publicistas están enojados es porque sus esposas ya no los van a dejar ir, [y] ya agarraron a Kate para lazo de cochino para todo”, dijo.