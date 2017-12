¿Se salió o despidieron a José Eduardo Derbez de ‘Hoy’?

El actor dijo que ahora se irá a hacer lo que según él más le gusta, estar en telenovelas

Unos dicen que ya no le aguantaban su actitud; otros dicen que él se fue por su propio pie. El caso es que José Eduardo Derbez ya no está más en el programa matutino “Hoy”.

Fue el mismo hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo el que anunció al inicio del programa que se iba.

“Quería compartirles que con mucha tristeza me retiro de este programa; tristeza y alegría porque también me retiro a hacer lo que me encanta que es a hacer novelas”, dijo.

El chico asegura que salió en los mejores términos del programa.

“Esto no es un adiós, es un hasta pronto, y por aquí nos seguiremos viendo”, anunció.