Doña Rosa recuerda cuando Jenni puso en su lugar a amante de don Pedro

La Diva de la banda fue a donde trabajaba su papá y exigió a la querida que dejara de andar con el patriarca

Primicias

En una ocasión, doña Rosa descubrió por enésima ocasión que su marido, don Pedro Rivera, le ponía el cuerno. Toda triste y amargada fue y le contó a Jenni su pena.

“Le dije, ‘Oye, Jenni, tu papá me anda poniendo el cuerno en la fábrica, y me dice, ‘¿Cómo se llama la mujer?’, y le dije, ‘creo que se llama Liz’. Y fue y la puso como camote, y le dijo lo que le quería decir: ‘Vale más que dejes a mi padre si no quieres verte conmigo'”, relató doña Rosa bien orgullosa de su hija en el programa “Suelta la sopa”.

Todavía incrédula, doña Rosa le insistió a Jenni: “‘¿Fuiste Jenni, le dijiste eso?’, porque yo era una mujer muy miedosa, a mí no me gusta [el] pleito; ellas [Jenni y Rosie] salieron muy diferentes a mí”.

La entrevista con la matriarca de la familia fue a propósito de los cinco años del fallecimiento de la Diva de la banda.