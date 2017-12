Larry Hernández respeta y cree en la Santa Muerte

Al cantante no le importa que la iglesia católica condene la adoración a este personaje

Primicias

Para la iglesia católica mexicana, el culto a la Santa Muerte es una aberración. Para Larry Hernández es algo que merece todo su respeto.

“Muchos le cierran la puerta a los mormones [pero] mis respetos para la santería, para la Santa Muerte”, dijo el cantante al programa “Suelta la sopa”. “Mi hermano hasta tiene hasta una tatuada en la espalda”.

Esto significa que al artista no le importa lo que el clero más poderoso de su país critique del culto que se profesa a la figura de una calavera que se representa con una enorme y filosa guadaña, y cuya adoración comenzó en un barrio popular de Ciudad de México.

“Cada quien tiene sus creencias, pero aclaro una cosa: no me meto pero no dejo de creer”, sostuvo.