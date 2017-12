Así consoló Jenni Rivera a su mamá cuando se divorció de don Pedro

La Diva de la banda le dio tres opciones a su progenitora porque no quería verla triste

Primicias

Cuando doña Rosa andaba toda deprimida y triste porque decidió dejar a su esposo, Pedro Rivera –porque por enésima vez descubrió que el patriarca del clan le puso el cuerno–, Jenni Rivera estuvo ahí para brindarle su apoyo a la mera, mera de los Rivera.

Rosie Rivera reveló en el programa “Suelta la sopa” que la cantante se acercó a su progenitora y le preguntó que qué quería, si 100 mil dólares, un restaurante o una boutique.

“Le dije, ‘el dinero me lo voy a gastar, el restaurante no me va a dejar ir a la iglesia porque es muy estresante, y la boutique puedo trabajarla hasta la hora que yo quiera'”, dijo doña Rosa en la misma entrevista.

“Jenni sabía del mal momento que [pasaba] con mi papá y quería que estuviera bien emocionalmente”, explicó Rosie.

“Pero como todo quedó en palabras, así quedó, en palabras”, dijo doña Rosa.

Al poco tiempo murió Jenni en un avionazo.