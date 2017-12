Larry Hernández, ¿ahora quiere ser comediante?

Ayer en plena producción de unos vídeos 🤣 Como me vale Mucha Verga Puedo hacer este tipo que cosas que siempre son con el Afán de divertirlos y no solo que estén aquí en mis páginas y yo solo poner publicaciones de eventos y vídeos de mi reality e visto muchos comentarios PENDEJOS que SOLO por tirar mierda no se dan a la tarea de investigar que es una “PARODIA “ se confunden y no saben ..que pasa SEÑORES El personaje de @epitafiahernandez fue algo que nació hoy de la nada y se me hizo fácil Grabarlo y con la complicidad de mi esposa nos divertimos tanto hacerlo así que a estas Instancias de la vida no me vengan con Mamadas de que Ufff … ya salió de closet y otras pendejadas más que escribe uno y que otro desmembrado del cerebro que no sabe que es una “PARODIA “ No sean PENDEJOS Y MAÑANA subo otro vídeo para que más tengan de que hablar … y a los que entienden de que se trata todo esto” Mil Gracias “Por sus buenos comentarios Dios los bendiga y los envidiosos También para que un día se levanten con positivismo y vean la vida así como es PASAJERA y de lo que sea hay que reírnos de ELLA 🙌🏻

A post shared by Larry Hernandez (@larryhernandez) on Nov 29, 2017 at 1:09am PST