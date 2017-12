Kate del Castillo mostrará su cuerpo desnudo excepto esto

La actriz habló de su trabajo con PETA, organización que lucha contra el maltrato animal

Primicias

Prepárense para la nueva bomba de Kate del Castillo.

La actriz ya advirtió que muy pronto la vamos a ver como dios la trajo al mundo, pero no en una revista porno, sino en una campaña “muy bonita” que busca proteger al reino animal.

“Es una campaña que han hecho muchas actrices y actores que dice, ‘Prefiero estar desnuda que usar pieles'”, dijo en el programa de radio “El Show de El Piolín”.

Luego agregó que no se le va a ver nada… “bueno, sí se me ve todo el cuerpito pero no mis partes nobles”.

Kate se refería a su trabajo con PETA, la organización que protege los derechos de los animales.