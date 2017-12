Cristian Castro suelta la lengua y le llama mafia al Latin Grammy

El cantante dijo que no debería de existir y llamó poco original a este reconocimiento

Primicias Videos

A Cristian Castro se le volvió a soltar la lengua y ahora despotricó en contra de la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación, organización que entrega el Latin Grammy en Estados Unidos.

Esto sucedió durante una teleconferencia que ofreció el cantante a medios mexicanos desde Argentina, donde se encuentra de gira. Le preguntaron que si él, como Yuri había dicho durante uno de sus conciertos, creía que no necesitaba un Grammy para sentirse reconocido.

“Estoy de acuerdo con Yuri de que no se necesita un Grammy para sentirse bien. A mí no me gustan los Grammy Latinos. Nunca voy a ir a un Grammy, nunca los veo, los repruebo una y otra vez. Solamente me ponen de malas. Es una tristeza cómo año con año ganan los mismos cantantes, las mismas personalidades. Es increíble esa mafia”, dijo Cristian.

Pero ahí no paró la cosa. Luego dijo que no debería de haber Grammy Latino, que era poco original.

“El Grammy es americano. Debemos de aprender todos los latinos a hacer cosas grandes por nosotros mismos. Deberíamos de no envidiar a Estados Unidos. Dejemos de copiarle a Estados Unidos. Ahora estamos también queriendo su premio Grammy”, dijo.

Ahora está por verse si es verdad que no volverá a ir a una de estas ceremonias, porque según consta en varios videos que rondan por Youtube, ha estado en ese evento en varias ocasiones.