Rosie Rivera no acepta decisión de su sobrino gay pero ‘lo amo’

Que pienso de que mi sobrino Johnny tenga una relación con un joven?…. mi creencia no cambia… y mi amor por el tampoco. No esto de acuerdo con su decisión pero no es mi lugar controlarlo o cambiarlo. Cuerpo de Cristo este es el momento de amar… aún cuando no estemos de acuerdo con los actos… somos llamados por Dios a amar. No es el tiempo de dar sermones y usar versículos bíblicos… es tiempo de vivir la palabra. Es tiempo de amar como Cristo nos amo a nosotros. I love you Johnny! I love my LGTB friends, family members and followers. No me importa tu opinión sobre mi… pero no aceptaré que maltraten a mi sobrino, amigos o seguidores gays en mi página. Sigo firme en mi creencia y lo que dice la Biblia sobre este tema pero también sigo firme en mi amor hacia el prójimo. Ama …. ama. #amaralprojimo #LGBT #johnnyrivera #Dios

A post shared by Rosie Rivera / Sister Samalia (@rosieriveraoficial) on Nov 29, 2017 at 5:01pm PST