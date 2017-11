Kate del Castillo no le teme ni al gobierno de México ni a Sean Penn

La actriz sostiene que no hay nada por la que el actor de Hollywood la pueda demandar

Primicias

Mucho se dijo que Sean Penn estaba bastante molesto por la forma en que Kate del Castillo había puesto a este actor de Hollywood en el documental “El día que conocí al Chapo”.

La actriz dijo en su momento que este artista la había traicionado que porque nunca le dijo a ella de las intenciones que traía de hacer una entrevista para la revista Rolling Stone cuando ambos viajaron a México para entrevistarse con El Chapo a escondidas.

Luego surgieron rumores de que Penn estaba tan molesto con el documental que tenía intenciones de demandar a Kate, aunque tanto ella como el equipo de producción dijeron que contactaron varias veces al actor para invitarlo a dar su versión sobre el viaje.

Cuestionada sobre si teme que el actor la demande, Kate dijo que en la serie no se dijo nada que no se supiera antes, y aseguró que no cree que Sean tome alguna acción legal.

“Que yo sepa hasta ahora no va a demandar porque no hay nada demandable”, dijo la artista al programa “El gordo y la flaca”. “Así que si se molestó ‘so sorry’; si no le tuve miedo al gobierno mexicano, ¿tú crees que le voy a tener miedo a él?”.