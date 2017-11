A don Pedro Rivera ni le va ni le viene que su nieto sea gay

El patriarca del famoso clan dijo que él no tiene 'autoridad' para condenar a nadie

Primicias

Don Pedro Rivera es un abuelo moderno. No se da golpes de pecho ni se escama porque el hijo menor de su hija Jenni Rivera sea gay.

“No me molesta porque si ellos así son felices que vivan su vida como la quieran vivir”, dijo el patriarca del clan en el programa “Despierta América”.

A la pregunta de qué opinaba de que Johnny Rivera, de 16 años, haya salido del clóset recientemente, cuando publicó en sus redes sociales fotos con su novio, don Pedro dijo que él no puede opinar sobre eso, y explicó por qué.

“Yo no tengo autoridad de juzgar ni de condenar a nadie”, dijo. Pero luego dio a entender que tiene poca o nada de relación con su nieto.

“La persona que se acerque a mí y me pregunte [lo que pienso] yo le puedo dar un consejo, pero si no hay ese acercamiento, esa confianza pues yo no puedo opinar absolutamente nada”. dijo.