Larry Hernández rechazó 200 mil dólares de un narco

El cantante dice que no aceptó cantar en una fiesta privada

Primicias

Larry Hernández dice que él ya no hace presentaciones privadas, y que en una ocasión lo quisieron contratar por una suma enorme y que ni aún así aceptó.

“No no me aviento ningún [show] privadito. Una vez me quiso contratar [un narco] y me hablaron a mi teléfono; me ofrecieron una suma increíble. Yo cuelgo el teléfono y cambié el número”, dijo el cantante en el programa “Suelta la sopa”.

“¿Tú crees que voy a perder la vida por una cantidad, porque era obvio que se me quería hacer un daño”, dice Larry que le dijo a la persona que iba con él en ese momento.

Ante la insistencia de la reportera de que el artista dijera cuánto le ofrecieron, Larry reveló que 200 mil dólares.

“Era para cantar en una fiesta. Terminé diciendo que no”, dijo Larry.