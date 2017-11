Pedro Rivera niega declaraciones que hizo sobre narcos y narcorridos

El patriarca del clan parece haber perdido la memoria luego de sus controversiales comentarios

Es posible que don Pedro Rivera ya padezca de algún tipo de demencia senil o que tenga Alzheimer. Esto porque ahora el patriarca del famoso clan dice que “nunca” dijo que admirara a los narcotraficantes y tampoco que los temas dedicados a estos mafiosos vendieran más que las canciones a la Virgen de Guadalupe.

“No, no, no, lo tengo que oír yo de mis propias palabras porque no puedo yo decir eso”, dijo don Pedro en el programa de Entravision, “El Genio Lucas”.

También dijo que no era cierto que hubiera dicho que consideraba a los narco como “personas muy valientes”.

“Yo nunca he dicho eso. A mí cuando me hacen entrevistas, yo tengo mucho cuidado en contestar porque el entrevistador te tira buscapiés a ver en dónde metes la pata”, dijo el cantante.

Lo que quizá no sabe es que todo eso que declaró quedó grabado y fue verdad. Esto continuará.