Gabriel Soto dice que no se divorcia por culpa de Marjorie de Sousa

El actor niega que los problemas con su esposa, Geraldine Bazán, sean derivados de la injerencia de terceras personas

Primicias

Aunque no la menciona por su nombre, el más que obvio que cuando Gabriel Soto dice que su decisión de divorciarse es “ajena a terceras personas”, se está refiriendo a Marjorie de Sousa.

El actor niega a toda costa que haya tenido algo que ver con la actriz venezolana, aunque ambos hayan sido captados en una actitud muy cariñosa en una playa mexicana. Unas fotos que publicó una revista de farándula muestra a Gabriel cargando a Marjorie, y ambos están en trajes de baño.

“Esta decisión es completamente ajena a terceras personas, pero sí es preciso aclarar las graves consecuencias que ocasionaron que me hayan involucrado en una historia que categóricamente he ratificado en todas las ocasiones en donde tuve la oportunidad y vuelvo a decirlo: no tengo absolutamente nada que ver”, dijo el actor en un comunicado en el que anuncia formalmente su rompimiento de su hasta ahora esposa.

Soto explica que desde hace cuatro meses comenzó con el proceso de separación de Geraldine.

Asegura que de un tiempo a la fecha la relación empezó a atravesar por muchos problemas y que en los últimos meses se agudizaron, por lo que en agosto pasado se separó de su esposa definitivamente.