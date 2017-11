Espinoza Paz admite que le canta a los narcos

El artista dice que no hay por qué asustarse, que también hay médicos y otras personas trabajando para ellos

Espinoza Paz habló a calzón quitado con Jorge Ramos en “Al punto” acerca de su relación con los narcos. Él no niega que actúe para ellos, y su argumento es que “ellos se llevan lo que necesiten, no precisamente músicos”.

“Ellos te hablan y te dicen, ‘oiga, lo estoy buscando y no lo encuentro, yo le voy a pagar, yo quiero que venga. Si no viene yo voy por usted’. ‘[Yo les contesto], oiga, no venga, yo voy’. Pero te tratan bien a final de cuentas”, dijo el cantante sinaloense.

“Yo no sé por qué la gente se asusta”, siguió el intérprete. “Es bien sencillo: yo divierto a las personas; mi trabajo es la música, pero también hay doctores a los que llevan, pero ellos no cuentan su vida [como lo hacemos los artistas]”.

Espinoza Paz no especificó para quién ha cantado y tampoco cuánto le pagan por presentación.