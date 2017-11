Éric del Castillo defiende a Televisa de la propia Kate del Castillo

El actor contradijo la versión de la actriz en el sentido de que la empresa ofrecía a sus estrellas como mercancía

Primicias

Éric del Castillo, papá de Kate del Castillo, dice que él ve las cosas distintas de como las ve su hija, Kate del Castillo, quien declaró que Televisa ofrecía a sus actrices como mercancía a clientes y publicistas.

“Si eso sucedió, pues yo lo veo de otro punto de vista”, dijo el histrión en una entrevista que publicó “De primera mano”. “Yo creo que Televisa quería presumir a las estrellas con las que trabaja, pero de ninguna manera mi hija mencionó prostitución”.

Así fue como respondió el actor ante la pregunta de si las afirmaciones de Kate en el documental “El día que conocí al Chapo” le habían afectado en su relación con Televisa, empresa para la que ha trabajado toda su vida.

“Yo no le hago la barba [lambisconeo] a Televisa. Yo le doy y ella me da y punto”, sostuvo. “Soy un actor profesional y ellos me respetan y me cumplen. Yo no tengo ninguna queja en lo personal de Televisa”.