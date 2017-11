Fue por culpa de un empresario que El Potrillo no se presentó en Puebla

La persona que contrató al Potrillo supuestamente no pagó a tiempo una parte de lo que cobró el cantante

Primicias

No fue porque andaba borracho o porque andaba entrado con la exnovia de Luis Miguel. La verdadera razón por la que Alejandro Fernández no se presentó a dar un concierto a Puebla hace unos días fue porque el empresario que lo contrató no le pagó a tiempo la fecha al Potrillo.

Varios medios mexicanos también dijeron que el show se había suspendido que porque no se habían vendido los boletos.

Pero la verdad es que supuestamente, el empresario en cuestión andaba en Las Vegas, feliz de la vida, jugando en los casinos, y que por eso no habría pagado al Potrillo los 200 mil dólares restantes que se debían al artista, que en total cobró unos 400 mil dólares.

El show estaba programado para el 17 de noviembre y ya se habían vendido 10 mil boletos.