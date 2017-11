Chiquis Rivera habla de su hermanito gay y dice que lo apoya 100%

La hija de la Diva de la banda salió a defender a Johnny, quien recientemente se lució en unas fotos con su novio

Primicias

Chiquis Rivera no se mueve de donde está: digan lo que digan, ella apoya incondicionalmente a su hermano Johnny López Rivera, de 16 años, quien en días recientes salió del clóset y se exhibió con su novio en las redes sociales.

“Quiero que toda la gente lo sepa, que yo lo apoyo al 100 por ciento. Es mi hermano, es mi baby es mi hijo. Yo siempre he apoyado a la comunidad gay y siempre lo voy a hacer”, dijo la cantante ante los micrófonos de “El gordo y la flaca”.

Su argumento es que el amor es el amor. Y además, porque no es como sus tíos, cristianos de hueso colorado, cuya religión rechaza las relaciones entre las personas del mismo sexo.

“No soy religiosa, soy espiritual, y si tengo una religión es el amor”, sostuvo. “Estoy contenta por él. Él está feliz”.

Para quienes la han criticado porque dicen que no lo cuidó bien y que por eso se “hizo” gay, dijo que “antes de juzgar o criticar siéntense a platicar con alguien de la comunidad gay”.

“Yo estoy con él y lo voy a apoyar. Si alguien no está de acuerdo I’m sorry, pero de ahí no me quitan”, advirtió.