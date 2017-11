Uno felicitan, otros critican al hijo de Jenni por salir del clóset

Johnny López Rivera, el hijo más pequeño de la fallecida Diva de la banda, causó polémica esta semana cuando su “bebé”, un chico llamado Joaquín, publicó fotos de ambos muy acaramelados.

Ante la noticia, muchos felicitaron al joven de 16 años por expresar su amor hacia otro hombre sin ningún tipo de complejos, aunque otros le dijeron que solo hace porque Jenni Rivera ya no está viva.

Por su parte, Johnny no ha hecho declaraciones, tan solo hizo retuit a un tuit que indica que esto era “cuestión de tiempo”.

