Jorge Medina suspende conciertos debido a una delicada enfermedad

El cantante no podrá cantar el fin de semana en Chicago

Primicias

Jorge Medina está enfermo y fue a dar la hospital, por lo que ha tenido que cancelar varios de los conciertos que tenía programados para los próximos días en Chicago.

En un comunicado enviado a nombre del cantante, se informa que Medina se encuentra delicado de salud y que está bajo el cuidado de médicos en un hospital, pero nada serio.

Fue el mismo artista el que aseguró a través de su cuenta de Twitter que su estado no es grave.

“Buenos días, mi estado no es grave, es una cosa como neumonía que no me permite hablar y es muy molesto se cerró los bronquios (sic)”, escribió en un primer mensaje.

Buenos dias,mi estado No es grave,es una cosa como Neumonia.que no me permite hablar y es muy molesto.se cerro los bronquios. — jorge medina (@j_medina37) November 22, 2017

En otro dijo, “Gracias a todos por estar pendientes…si estoy mal, pero hierba mala nunca muere, son pruebas para que aprenda a cuidarme mejor”.

Gracias a todos por estar pendientes…si estoy mal,pero hierba mala nunca muere ome.son pruebas para que aprenda a cuidarme mejor — jorge medina (@j_medina37) November 22, 2017

Eso sí, nada le quita lo bailado al cantante, pues esta misma semana publicó en sus redes sociales una foto en la que contaba que pasó tres días de fiesta celebrando su cumpleaños 44.

“Yo he rodado de allá para acá. Soy de todo y sin medida si si duré tres días de fiesta 44 cumplí jamás me sentí mejor…. amá!! Te mando un beso…estoy vivo y bien”, escribió Medina junto a una imagen en la que se lo ve feliz y rebosante.

Yo he rodado de alla para acá..soy de todo y sin medida..si.si duré..tres dias de fiesta.44 cumpli..jamas me senti mejor….amá!!te mando un beso…estoy vivo..y bien. A post shared by jorge Luis Medina Ramos (@j_medina37) on Nov 20, 2017 at 6:45pm PST