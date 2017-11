Actrices critican a Kate por decir que Televisa prostituye a artistas

Las conductoras de 'Hoy' dicen que existe un catálogo, pero que es una 'herramienta de trabajo'

Primicias

Andrea Legarreta y Galilea Montijo, conductoras del programa “Hoy”, dijeron estar decepcionadas por las declaraciones de Kate del Castillo en el sentido de que Televisa ofrece a sus actrices a clientes y publicistas de la empresa.

“Cuando vimos estas declaraciones de Kate nos sorprendió mucho, por lo menos a mí me dolió porque es una mujer a la que yo he querido mucho”, dijo Legarreta. “Es muy ofensivo para todos los que llevamos años trabajando en esta empresa […] jamás nadie me ha dicho, ‘Andrea, si quieres este trabajo tienes que darme esto, tienes que acostarte conmigo'”.

Ambas confirmaron que en efecto existe un catálogo pero que es un “libro de consulta”, y es para que productores y directores lo usen como “herramienta de trabajo”.

Y de las comidas con ejecutivos, dijeron que era ofensivo “para las esposas y esposos” de los clientes a los que se les ofrecen estos banquetes como agradecimiento por comprar espacios televisivos.