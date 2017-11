Shakira sigue mal, y esto es a lo que más le teme la cantante

La intérprete suspendió su gira El Dorado, y aún no se sabe cuándo abrirá las fechas

Primicias

Shakira pensó que la afección en la garganta que le detectaron hace unas semanas iba a ser cosa de unos días. Sin embargo, conforme pasa el tiempo, la situación se ha complicado y por lo que se ve, la cosa va de mal en peor.

Según el diario El País, Gerard Piqué, pareja de la cantante, no suelta el teléfono, y es porque está concentrado con la selección española de futbol, lejos de Shakira. El atleta, sin embargo, no confía en nadie y no ha revelado nada sobre la situación de la artista.

Mientras tanto, en Barcelona, dice el diario, Shakira no sale del consultorio del doctor, quien le ordenó suspender su gira El Dorado hasta 2o18 porque sus cuerdas vocales están muy afectadas.

Al principio se pensó que Shakira tenía una leve inflamación, pero luego se convirtió en hemorragia, lo mismo que le pasó a la cantante Adele en 2o11 y puso el peligro su carrera. Esta intérprete también tuvo que suspender su gira, reposar la voz pero finalmente tuvo que pasar por el quirófano.

En su momento, la cantante inglesa confesó que temió no poder volver a cantar, y Shakira tiene miedo de lo mismo.

Encima de eso, decenas de familias dependen económicamente de Shakira, quien estuvo alejada de los escenarios por seis años para dedicarse a sus dos hijos. Y para aumentar la tensión, su nombre se mencionó en una investigación sobre posibles cuentas en paraísos fiscales.

Las cosas no pintan bien para la cantante colombiana, quien aún no se sabe cuándo volverá a pisar un escenario.