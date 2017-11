Vicente Fernández Jr., le va a entrar a la política

El hijo del Charro de Huentitán quiere ser gobernador de Jalisco

Primicias

Vicente Fernández Jr., el hijo mayor de Vicente Fernández, ahora se le metió en la cabeza que quiere ser gobernador de Jalisco, el estado mexicano donde vive.

El también cantante dejó saber su intención de lanzarse como candidato independiente, y se va a registrar como aspirante el 18 de noviembre.

La noticia se supo luego de que la reportera Ahtziri Cárdenas lo anunciara en su cuenta de Twitter.

“Es un hecho: @VicenteFdzJr me lo acaba se confirmar: el sábado se registra como aspirante a candidato independiente por la gubernatura de #Jalisco”, mensaje que el mismo Fernández republicó en la misma red social.

“Yo me temería que el pueblo siga decepcionado de lo que espera, o de lo que quiere, o no ha tenido. Yo no me puedo decepcionar de lo que yo hago porque lo que yo hago, lo hago con ganas, y lo hago convencido de lo que quiero hacer”, le dijo el hijo del Charro de Huentitán a el periódico Mural.

Al parecer, Fernández Jr., ya reunió todos los requisitos necesarios para registrarse como candidato.