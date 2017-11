Chapo de Sinaloa dice porqué discriminan al género de banda

El cantante dice que muchos de sus colegas no tienen un 'comportamiento adecuado'

Primicias

El Chapo de Sinaloa puede explicar porqué, si hay tantos intérpretes de música de banda que son buenos, fue Maribel Guardia una de las nominadas al Latin Grammy.

“He visto muchos compañeros artistas que no tienen un comportamiento adecuado, por eso no nos toman en cuenta, no nos respetan”, dijo el cantante el jueves cuando asistió a la entrega de estos galardones en Las Vegas.

Y es que a muchos de los que interpretan este género no les cabe en la cabeza que Maribel haya estado en la lista junto con el Chapo, la Banda El Recodo, la Original Banda El Limón y Lalo Mora, en la categoría de Mejor álbum de música de banda.

Pero para consuelo de todos, Maribel no se llevó el gramófono, sino Banda El Recodo.