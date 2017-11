Carmen Salinas: Kate del Castillo ‘no fue a ver al papa’

Así respondió la veterana actriz cuando le dijeron que las Del Castillo le habían dicho mitotera

A Carmen Salinas no le importa que las hermanas Kate y Verónica del Castillo le digan mitotera por andar poniendo palabras en la boca de Kate palabras que la actriz dice que no dijo.

Esto a raíz de las declaraciones que hiciera Kate en relación con las reuniones que supuestamente se organizaban en Televisa, empresa para la que trabajaba en México, y en las que aparentemente se ofrecía a los clientes a las actrices para que estos invirtieran en la compañía.

Al dar su opinión, doña Carmen dijo que ella no sabía nada de esas “redes de prostitución”, y le reclamó a Kate por hablar así de la empresa que le ha dado de comer “toda la vida” al padre de la artista.

Por esto, las hermanas Del Castillo, en una entrevista que le hizo Verónica a Kate y que transmitió “Suelta la sopa”, Kate le dijo a Carmen que era una mitotera.

Ante esto, Salinas respondió: “Mitote es fiesta, mitote son truenos, son kermeses. Si lo toma con alegoría qué bueno. A mí no me molesta ni que me recuerden a mi mamá ni nada por que ya ni está; lo que me preocupa es que [Kate] no fue a ver al papa, fue a ver a una gente que yo le tengo pavor”.

En este sentido, Carmen se refiere a la entrevista que sostuvo a escondidas Kate con el Chapo Guzmán, uno de los criminales más temidos y sanguinarios de México.