Vicente Fernández presume foto con su esposa y fans le dicen cornuda

Amigos, les comparto que esta frase estaba escrita en unas medallas que mandé hacer para mi 50 aniversario de matrimonio, ¿qué les parece? Descubran más sobre mi vida en mi libro #ElAdiósDeUnGrande

A post shared by Vicente Fernández (@_vicentefdez) on Nov 14, 2017 at 8:51am PST