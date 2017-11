Atacan a Maité Perroni por apoyar beso gay en ‘Papá a toda madre’

Los seguidores de la ex-RBD no están conformes con la escena en la que dos hombres se besan

Maité Perroni está bien orgullosa de “Papá a toda madre”, la serie que protagoniza y que marca la primera vez que una telenovela de Televisa transmite en horario estelar una escena en la que dos hombres se besan.

Y por eso, la ex-RBD publicó una foto en su cuenta de Instagram en donde aplaude que en esa producción se cuenten historias con respeto”.

Sin embargo, esto no le gustó a muchos de sus seguidores, que la criticaron y le reclamaron que apoye que se promueva, según ellos, este tipo de situaciones.

Uno escribió que “La verdad no ay necesidad !!!!!”, mientras que otro comentó en inglés que era algo horrible, que no era normal y que era una desviación (UGLY!! This is not normal, but deviation).

En otro comentario alguien dice: “Que asco que metan esto en esta producción él infierno los espera (sic)”.

A pesar de que hay varias organizaciones de la vela perpetua en México que están pugnando por que se retire del aire la teleserie, Televisa ha hecho caso omiso y ha seguido adelante con la transmisión.