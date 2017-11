Doña Rosa demanda a NutriBullet luego de que le explotara en la cara

La matriarca de la famosa familia recomendó dejar de usar ese aparato

A doña Rosa Rivera no le ha ido nada bien luego de que un NutriBullet le explotara en la cara y le causara graves quemaduras.

“No sé si me va a quedar mal, que es lo que no quiero, porque ustedes saben, soy una figura pública me gusta estar maquillada, me gusta salir bien”, dijo la señora durante una conferencia de prensa que ofreció junto con varios abogados que están presentando una demanda contra la compañía de licuadoras.

La mamá de Jenni Rivera explicó que coció unos chiles y que los metió con agua tibia al vaso para licuar, y que cuando retiró el recipiente y quiso abrirlo le explotó causándole quemaduras en la cara, cuello, pecho y cabeza.

Por lo tanto, la matriarca de la familia Rivera, que tuvo como intérprete a su hijo Pedro, pidió a la gente ya no usar ese aparato “porque es peligroso, y lo que me pasó a mí le puede pasar a cualquiera”.

Esta demanda se suma a la de otras 14 personas que también han sufrido algún tipo de percance con la NutriBullet, y que alegan que los aparatos los han quemado o los han dejado con golpes severos.