Facebook censura a actriz por mostrar sus senos mutilados

La intención de Lorena Meritano era crear conciencia sobre el cáncer, dijo

Para Facebook fue una foto inapropiada. Para Lorena Meritano fue una manera de crear conciencia en relación con el cáncer de mama.

El caso es que la popular red social censuró la imagen de la actriz argentina, algo que la indignó mucho puesto que considera que su intención era solamente mostrar cómo le quedaron los pechos luego del proceso de reconstrucción al que fue sometida en 2014.

Meritano, de 47 años, lamentó que tanto su cuenta personal como la pública fueran desactivadas. Ella fue sometida a una doble mastectomía luego de que le fuera detectado el cáncer.

“Facebook me bloqueó el perfil público y el personal por compartir el contenido del programa ‘Informantes’ donde se muestran mis cicatrices y mi reconstrucción. Me denunciaron por imágenes sensibles y Facebook me bloqueó. Estamos bárbaros”, dijo la actriz en un programa de televisión.

Al parecer, las cuentas ya fueron restablecidas pero las imágenes tuvieron que ser eliminadas.