Shakira cancela inicio de su gira El Dorado

Problemas vocales obligaron a la cantante a posponer la primera fecha de su tour

Los fans alemanes de Shakira se van a quedar con ganas de ver a la cantante colombiana… por lo menos hasta nuevo aviso.

A tan solo un día del inicio de El Dorado, la gira mundial que regresa a la artista a los escenarios luego de una pausa de siete años, Shakira tuvo problemas con sus cuerdas vocales, por lo que su doctor le recomendó reposo absoluto.

“A todos mis amigos de Alemania: durante los últimos días de ensayos mis cuerdas vocales han quedado dañadas y, en consecuencia, los médicos me han mandado reposo vocal para evitar males mayores que me impidan poder actuar. Me ha dejado devastada tener que suspender el primero de los espectáculos de noviembre, el del día 8 en Colonia. Adoro a mis fans alemanes y de verdad que estaba deseando compartir con ustedes mi primer show”, dice una parte del comunicado que la cantante publicó en sus redes sociales.

Si todo marcha bien, los parisinos no correrán con la misma suerte que los alemanes, pues será en esa ciudad donde el 10 de noviembre Shakira daría el primer show de su gira.