Chiquis Rivera a quienes la juzgan: ‘caminen un día en mis zapatos’

La hija de la Diva de la banda lamentó que haya gente que todavía piense que fue amante de su padrastro

Primicias

Sobre los hombros de Chiquis Rivera, siempre pesará la sombra del supuesto romance que tuvo con Esteban Loaiza, esposo de su madre, Jenni Rivera.

Es por eso que la primogénita de la Diva de la banda escribió un mensaje en su cuenta de Instagram dirigido a los que la juzgan.

“Es fácil especular, pero solo el que carga el morral sabe lo que pesa. Walk a day in my shoes… I don’t think you’d last”.

“Camina un día en mis zapatos… no creo que aguantarías”, dicen las frases que escribió en inglés.

Y es que, según la serie “Mariposa de barrio”, que narra la vida de Jenni Rivera, esta artista murió convencida de que su hija y Loaiza eran amantes, como la intérprete se lo hizo saber a varias personas.

Y como era de esperarse, muchas personas todavía creen que así fue y siguen insultando a Chiquis por en las redes sociales.

Para ellos, la novel cantante, escribió el post en su red social.